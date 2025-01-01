استعادة المقاومة لعافيتها واستعدادها للمستقبل

العالم _ بانوراما

وقال الشيخ قاسم إنّ المقاومة في لبنان منعت العدو من التقدم، وقدّمت تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، لكنها صمدت.

وأضاف الشيخ قاسم أنّ هناك فرصة أمام الدولة اللبنانية لإثبات نفسها بالعمل السياسي، وأنها المسؤولة عن متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع لجنة الإشراف، مؤكدا أنّ الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان كان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.

من جهته توعّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة الاحتلال الاسرائيلي برد قاس في اليوم التالي لإنتهاء الهدنة، مؤكدا أنّ من يظنّ أنّ حزب الله قد تعب فهو واهم.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من بيروت الاعلامي والكاتب السياسي خليل نصرالله ومن بغداد الباحث في الشؤون السياسية محمد الساعدي وتناقشهم هذه الأسئلة:

- الحديث عن تصدي المقاومة في لبنان لتجاوزات الاحتلال وخروقاته بعد انقضاء مدة الستين يوما هل سيكون عسكريا بحتا أم أن المقاومة أعدت أوراقا مختلفة هذه المرة؟

- ما مدى دقة الكلام عن تضرر مخزون أسلحة حزب الله الاستراتيجية خلال المواجهة الأخيرة مع الاحتلال وكذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد؟

- هل جنوب لبنان وأهاليه مستعدون لتقبل أو تحمل اندلاع حرب جديدة خاصة بعد الوحشية التي أظهرها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا؟

- الشيخ نعيم قاسم تحدث عن استعادة المقاومة لعافيتها هل يمكن أن نشهد في أي مواجهة جديدة ضربات أكثر عنفا من حزب الله بما قد يشمل تنفيذ تهديدات القائد الشهيد السيد حسن نصر الله بضرب المنشآت الصناعية للكيان؟

- هل المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على الدخول في أي مواجهة دون وجود دعم من سوريا خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها مؤخرا؟

- يتردد أن أحد شروط اتفاق وقف العدوان على لبنان كان وقف المقاومة العراقية لعملياتها ضد الكيان.. في حال اندلاع المواجهات المسلحة من جديد هل من الممكن أن نشهد عودة لعمليات المقاومة العراقية؟

- هل هناك حراك سياسي فاعل في الوقت الراهن لتجنب انزلاق المنطقة لأي مواجهة جديدة في لبنان؟

- هل تل أبيب تظهر أي مؤشرات على محاولة تجنب تفجر الأوضاع في لبنان مرة أخرى أم أن قادتها يريدون ذلك لتحقيق بعض الأهداف؟

- هل كيان الاحتلال الإسرائيلي قادر على تحمل تبعات تفجر الأوضاع مرة أخرى مع لبنان بما قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة للمستوطنين من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.