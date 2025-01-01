إصابات واعتقالات خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس قوله، بأن 3 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم طفل يبلغ من العمر (16 عاما)، حيث أصيب برصاصة في القدم، والآخر شاب (26 عاما) أصيب في الفخذ، وثالث (30 عاما) أصيب برصاصة في الظهر، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

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وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، تبعها عدد من الجيبات والآليات العسكرية التي اقتحمت شارعي فيصل وحطين، ومحيط منطقة الدوار والبلدة القديمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القوة الخاصة حاصرت إحدى المقاهي في البلدة القديمة، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي ما أدى لوقوع إصابات.

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واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمقهى صاحب المقهى المواطن أحمد قادري، ومواطنا آخر لم تعرف هويته بعد.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص بشكل مباشر مركبات الإسعاف في نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاج إحداها.