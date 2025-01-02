مقتل شخص بانفجار سيارة أمام فندق ترامب في 'لاس فيجاس'

العالم - الاميركيتان

أفادت بذلك وكالة (رويترز) موضحة ان مكتب التحقيقات الاتحادي أوضح بإنه انضم للتحقيقات، حيث أظهرت مقاطع فيديو التقطها شهود من داخل الفندق وخارجه، انفجار السيارة وتصاعد النيران منها، بينما كانت متوقفة خارج الفندق مباشرة.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة "نيو أورليانز"، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وقال كيفن ماكماهيل، قائد شرطة لاس فيجاس، في مؤتمر صحفي ان "سيارة سايبرترك وفندق ترامب.. من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي يتعين علينا الإجابة عليها".

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وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن الانفجار لا علاقة له بالسيارة سايبرترك ذاتها.

وقال ماسك في منشور على إكس "لقد تأكدنا الآن أن الانفجار نجم عن ألعاب نارية كبيرة جدا و/أو قنبلة وضعت في صندوق شاحنة سايبرترك المستأجرة ولا علاقة لها بالسيارة نفسها".

وأضاف "كانت جميع بيانات القياس عن بعد للمركبة إيجابية في وقت الانفجار".

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وفندق ترامب في لاس فيجاس جزء من منظمة ترامب التابعة للرئيس الأمريكي المنتخب الذي يعود للبيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني.

وكان ماسك من الداعمين الرئيسين لترامب في حملته الرئاسية.

وذكرت تقارير إخبارية أن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها عملا إرهابيا محتملا.

وجرى إخلاء فندق ترامب بعد الحادث ونُقل معظم ضيوفه إلى فندق آخر.

ونشر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب ونجل ترامب، تعليقا على الحادث على موقع إكس قائلا "في وقت سابق من اليوم (أمس الاربعاء)، اندلع حريق في مركبة كهربائية عند مدخل (فندق) ترامب لاس فيجاس".