شاهد.. تأكيد على مواصلة نهج القادة الشهداء في مواجهة التحديات

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وأكد المشاركون السير على نهج القادة الشهداء في مواجهة التحديات وسيادة الأمة الإسلامية ودعم حركات المقاومة. كما شهدت روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في مقبر وادي السلام توافد مئات الزوار لإحياء ذكرى الاستشهاد.

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وفي 3 يناير 2020، ارتكبت الادارة الاميركية بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.

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