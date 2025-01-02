إيران تعرض أصالتها وثرائها التراثي والثقافي في مهرجان ليالي مسقط

العالم - مراسلون

‎‎لا منافس للجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا تعلق الأمر بالفنون والثقافة والتاريخ، فهذا المعرض ضمن فعاليات مهرجان ليالي مسقط، الذي يضم عددا من الأجنحة يعد نموذجا مصغرا لما تزخر به تلك البلاد من فنون ومنتوجات، ليبرز للزوار تاريخاً حافلا يتوارث لقرون.

‎وقال ‎المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية في مسقط، مرتضى بابكي نجاد:

نشارك في الجناح الإيراني الذي يضم قسمين يخص جناح بـ9 غرف الفنانين الذين جاؤوا من أنحاء إيران والجناح الآخر بـ9 غرف يخص الفنانين الإيرانيين المقيمين في مسقط.

‎العمانيون عبروا عن إعجابهم بالموروث الثقافي الايراني وأكدوا أصالة المعروضات التي ابهرت الحضور.

‎وقال زائر عماني:

جناح إيران جميل، يعرض الثقافة وفنونها من الزخارف والمنتوجات الخاصة كالزعفران والتراث.

‎وتنوع الانتاج وشكل فسيفساء من الفنون المختلفة والمنتوجات المتعددة جذبت الناظرين وتميزت بخصوصية الطابع الفارسي.

‎وقال تاجر إيراني مشارك في المعرض، مجتبى هاشمي:

"نعرض منتوجات إيرانية والحمدلله 700 عائلة تشتغل داخل إيران لإنتاج المعروضات اليدوية".

‎فنون الخط والمينا والخاتم والکلیم والفخار ونحت الخشب وأدوات الزینة والزعفران كانت حاضرة في المهرجان.

هنا في مهرجان ليالي مسقط، تفرض الفنون والمنتجات الإيرانية نفسها لأصالتها وعمق تاريخها وتنوعها.