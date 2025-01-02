ما الذي يخفيه التخبط الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة ؟

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يستمر تضارب المعلومات حول مسار مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة، فالاعلام العبري نقل عن مسؤولين إسرائيليين التوصل الى تفاهمات بشان صفقة بين حماس وتل ابيب وارجاء مناقشة النقاط الخلافية الكثيرة الى المرحلة الثانية من الاتفاق.

واكدت القناة الثالثة عشر العبرية نقلا عن مقربين من بنيامين نتنياهو ان المفاوضات مستمرة وهناك تقدم، لكن موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لا يحدد موعد الصفقة، وهذا يعد تراجعا عن التصريحات السابقة حول تحديد صفقة مع موعد التنصيب.

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انباء تاتي بعد تاكيد صحيفةُ وول ستريت جورنال الامريكية نقلا عن وسطاء عرب ان المفاوضاتِ وصلتْ إلى طريقٍ مسدود، موضحة أنّ الطرفين كانا يدرسان هدنةً لمدةِ ستين يوما، والإفراجَ عن ثلاثين أسيراً إسرائيلياً، وعددٍ من الأسرى الفلسطينيين، لكن تل أبيب أصرَت على تسلمِ الأسرى الأحياء فقط، ورفضتْ الالتزام بهدنةٍ دائمة وإطلاقَ سراحِ بعضِ الاسرى الفلسطينيين الذين حددتْهم حماس.

وتأتي تلك الانباء المتضاربة في محاولة لتهدئة عضب اهالي الاسرى، الذين يواصلون التظاهر واغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب مطالبين بصفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة، محملين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات.

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في المقابل، أكد قيادي بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن نتنياهو دفع بتعديلات جديدة عقب تسهيلات المقاومة وحماس، واوضح أن مضمون التعديلات الجديدة لا يتبنى إبرام صفقة شاملة، تتم على دفعة واحدة للحصول على كل الأسرى الأحياء، مشيرا الى انطباع فريق حماس للتفاوض والوسطاء في مصر وقطر بأن التعديلات المفاجئة هو محاولة لكسب مزيد من الوقت لمفاوضة الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب حول امتيازات مقابل تمرير الاتفاق.

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