السيد الحكيم: الأمة الإسلامية تمر بمنعطف حساس

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وقال السيد الحكيم في بيان: "الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر (رحمهم الله) والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، تطل علينا هذه الذكرى والأمة الإسلامية تمر بمنعطف حساس امتزج فيه إحساس الافتخار بالنصر، بوجع خسارة قادة المقاومة أبرزهم الشهيد السيد حسن نصر الله ورفاق دربه (رضوان الله تعالى عليهم)".

وأوضح ان "هذا السفر الجهادي الخالد، يدفعنا للاعتزاز برجال طرزوا جنبات تاريخ أمتنا بأحرف من نور، راسمين للأجيال نبراس الهداية والصلابة والوقوف عند مبدأ الحق، والذوبان في المشروع، والتشبث بالهوية، وعدم التنازل عن المبادئ وقضايا الأمة".

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ولفت الى ان "مجدنا التليد هذا يحثنا على مواصلة درب إحقاق حقوق شعوبنا وأمتنا، ورفع الحيف والظلم عنها، والذود عن قضاياها العادلة، وتخليد ذكرى علمائها وشهدائها وقادتها في المناهج التربوية، والمحافل التكريمية، عرفاناً بما بذلوا، وتثميناً لما جادوا".