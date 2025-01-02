أسير إسرائيلي يحاول الإنتحار..لماذا وكيفت تعاملت معه رجال المقاومة؟

العالم – فلسطين

وتقدر تل أبيب وجود 100 أسير لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أعلنت "حماس" مقتل عشرات منهم بغارات عشوائية شنها كيان الاحتلال، فيما يعتقل كيان الاحتلال في سجونه أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني.

وقال متحدث "سرايا القدس" أبو حمزة، عبر منصة تلغرام: "قبل ثلاثة أيام تعاملت إحدى فرقنا الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس".

وتابع: "نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الأسير، بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية؛ بعد وضع حكومة نتنياهو شروطا جديدة (لم يوضحها) أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه".

وأوضح أن الأسير "كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع العدو"، دون إيضاح.

و"نتيجة هذه الحادثة أعطت سرايا القدس قرارا بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى"، حسب أبو حمزة، دون تفاصيل بشأن هوية الأسير وكيفية محاولته الانتحار.

وبدعم أمريكي يرتكب كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ومنذ تبادل أسرى ضمن وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يلمح نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات، ثم يطرح شروطا جديدة ويمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.

وأكدت حركة "حماس" مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

ويواصل كيان الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

ومنذ عقود يحتل كيان الاحتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، ويرفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.