ايران تنتج 110 ملايين لتر يوميا مشتقات نفطية حسب مواصفات اليورو

العالم - إيران

وقال مداح مروج في تصريح له الاربعاء: لقد ازداد إنتاج المشتقات النفطية حسب معيار اليورو بنسبة 11%.وتابع: من بين الإجراءات المتخذة إطلاق خطة تحسين جودة البنزين في مصفاة شيراز (وحدة الأيزومرة) قبل فترة، والتي حولت إجمالي إنتاج المصفاة البالغ 1.6 مليون لتر من بنزين المحركات إلى معيار الجودة الأوروبية.

وتابع مدير التنسيق والإشراف على عمليات الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية: إن الزيادة الكمية في إنتاج بنزين المحركات لم تقلل من جودة هذا المنتج، وهي تتحكم بشكل مستمر في جميع خصائص الجودة للمنتج.

واضاف: تم إرسال المنتجات النهائية والحدود المسموح بها حسب المواصفات القياسية المعتمدة فيما يتعلق ببنزين السيارات وفق معيار اليورو (الاروماتيك والأوليفينات والبنزين 35 و18 و1 بالمئة من حيث النسبة الحجمية على التوالي) إلى مصادر الاستهلاك.

وقال مداح مروج: أن جميع بنزين السيارات الموزع في البلاد يحمل مواصفات بيئية وفق المواصفة الأوروبية ورقم الأوكتان 87 و91، ومن أجل الحفاظ على الظروف البيئية في المدن الكبرى يتم توزيع منتجات الوقود لهذه المدن بجودة مواصفات اليورو.

وأشار إلى أنه بعد تزايد استهلاك بنزين السيارات والسولار في البلاد، تم وضع زيادة إنتاج هذه المشتقات على جدول الأعمال من أجل الحفاظ على استقرار شبكة الإمداد والتوزيع وزيادة مرونتها بنسبة 97.5 مليون لتر يوميا من خلال تحديد السعات الفارغة لوحدات التقطير وزيادة لقيم التكرير وتحسين الظروف التشغيلية ، حيث وصلت إلى 107 ملايين لتر يوميا.

وقال مدير التنسيق والإشراف على عمليات الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية: اكمال مشاريع تحسين جودة المنتجات وتطوير الطاقة التكريرية للبلاد في أسرع وقت ممكن بناءً على خطة التقدم السابعة ستتم متابعتها بجدية في الحكومة، وذلك لزيادة كمية منتجات الوقود الاستراتيجية وتحسين جودتها.