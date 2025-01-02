حماس: تخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وصمة عار

العالم-فلسطین

وجددت الحركة في بيان لها دعوتها لجماهير الامة وأحرار العالم، للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

واضافت حماس: نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا وأحرار العالم للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع شعبنا.

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وقالت الحركة في بيانها "إن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته، وتخلّيه عن دوره في العمل لوقف هذه الجريمة المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً، وصمة عار لن تُمحى، وإخفاق أخلاقي مدوٍّ لن يغفره التاريخ، واستسلام مُذِلّ لشرذمة من مجرمي الحرب الصهاينة، يرتكبون أبشع الجرائم بغطاء من الإدارة الأمريكية الشريكة فيها.