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حماس: تخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وصمة عار

حماس: تخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وصمة عار
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهداف خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل.

العالم-فلسطین

وجددت الحركة في بيان لها دعوتها لجماهير الامة وأحرار العالم، للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

واضافت حماس: نجدد دعوتنا لجماهير أمتنا وأحرار العالم للتحرك لوقف هذه المجازر وتصعيد الفعاليات المتضامنة مع شعبنا.

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وقالت الحركة في بيانها "إن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته، وتخلّيه عن دوره في العمل لوقف هذه الجريمة المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً، وصمة عار لن تُمحى، وإخفاق أخلاقي مدوٍّ لن يغفره التاريخ، واستسلام مُذِلّ لشرذمة من مجرمي الحرب الصهاينة، يرتكبون أبشع الجرائم بغطاء من الإدارة الأمريكية الشريكة فيها.

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