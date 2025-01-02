زيلينسكي يعلن موقفه من استئناف العلاقات مع سوريا

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وأضاف بعد أن اطلع على تقرير من وزير الخارجية آندري سيبها عن زيارته لسوريا يوم الاثنين "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والتعاون في المنظمات الدولية".

وفي وقت سابق؛ وصل وفد أوكراني برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيغا إلى العاصمة السورية دمشق.

والعلاقات السورية مع اوكرانيا مقطوعة منذ عامين.

وكان في استقبال الوفد الأوكراني قائد الإدارة السياسة الجديدة أحمد الشرع ( الجولاني) ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وعقد الجانبان اجتماعا في قصر الشعب ناقشا فيه التطورات الحالية في سوريا وسبل تزويد أوكرانيا لسوريا بشحنات من القمح.

ويضم الوفد الأوكراني وزير الزراعة ومبعوثا خاصا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال سيبيغا في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري إن بلاده تؤمن بأن العلاقات الأوكرانية السورية ستشهد تطورا كبيرا.