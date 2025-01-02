السيدالحوثي: إحراق العدو لمستشفى كمال عدوان وقاحة وجريمة مكشوفة

العالم - اليمن

وفي مستهل كلمته قال السيدالحوثي: أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بالتهاني والتبريكات بمناسبة قدوم جمعة رجب.

وأشار إلى أن: جمعة رجب هي من المناسبات المباركة لشعبنا اليمني المسلم العزيز، وهي محطة تاريخية خالدة وصفحة مشرقة وضاءة من تاريخه المجيد

وشدد على أن العدو الإسرائيلي يواصل إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى خمسة عشر شهرا.

ولفت إلى أن من أبرز جرائم العدو الإسرائيلي في هذا الأسبوع إحراق وتدمير مستشفى كمال عدوان وإنهاء الخدمة الطبية فيه بشكل كامل.

ووصف إحراق العدو الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان بكل جرأة بأنه وقاحة وجريمة مكشوفة.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

وبين أنه وإلى جانب القتل الجماعي يواصل العدو الإسرائيلي التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة

وأطل السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي بكلمة مباشرة حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي مستهل كلمته قال السيدالحوثي: أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز بالتهاني والتبريكات بمناسبة قدوم جمعة رجب.

وأشار إلى أن: جمعة رجب هي من المناسبات المباركة لشعبنا اليمني المسلم العزيز، وهي محطة تاريخية خالدة وصفحة مشرقة وضاءة من تاريخه المجيد

وشدد على أن العدو الإسرائيلي يواصل إبادته الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى خمسة عشر شهرا.

ولفت إلى أن من أبرز جرائم العدو الإسرائيلي في هذا الأسبوع إحراق وتدمير مستشفى كمال عدوان وإنهاء الخدمة الطبية فيه بشكل كامل.

ووصف إحراق العدو الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان بكل جرأة بأنه وقاحة وجريمة مكشوفة.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

وبين أنه وإلى جانب القتل الجماعي يواصل العدو الإسرائيلي التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة.

وإليكم مقتطفات من أبرز ما تطرق إليه السيد الحوثي:

- معاناة النازحين في قطاع غزة تفاقمت مع شدة البرد والأمطار في خيم النزوح المهترئة، وكثير منها في مناطق مصبات السيول أو تجمعاتها

- العدو الإسرائيلي يتعمد أن يعلن المناطق الآمنة في المناطق المتضررة من السيول والقريبة من البحر

- معاناة النازحين والشح الشديد في توفر الملابس والوسائل اللازمة للتدفئة أدت إلى وفاة العديد من الأطفال من شدة البرد ومنهم مواليد

- معاناة الأسرى والمختطفين الفلسطينيين كبيرة جداً جراء التعذيب والإهمال الطبي والمضايقات وكل أشكال الظلم

- العدو يستمر في فرض التهجير القسري وإفراغ شمال قطاع غزة من الأهالي

- تدنيس باحات المسجد الأقصى وممارسة الطقوس الخرافية والمسيئة يترافق معها إطلاق التهديدات للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية

- مع استمرار الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية من المؤسف أن تستمر الحملة الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية

- المؤسف جداً أن تتورط السلطة الفلسطينية في سفك الدم الفلسطيني وفي تحويل المعركة في الضفة إلى قتال بين أبناء شعبها

- المأساة التي تعاني منها أمتنا بشكل عام حين يتجه البعض من أبنائها ليكونوا مقاتلين في صف العدو الإسرائيلي ولخدمته

- كان الأولى بالسلطة الفلسطينية أن تحرك جهازها الأمني لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة ولو من هجمات قطعان المغتصبين

- ما الذي يفيد السلطة الفلسطينية بعملياتها إلا خدمة العدو الإسرائيلي

- آمال السلطة الفلسطينية في الوصول إلى السلام مع العدو الإسرائيلي عبر المفاوضات سراب ووهم كبير

- يفترض بالسلطة الفلسطينية مع كل ما قد مضى ومع ما هو حاصل أن تكون قد استوعبت الدرس وفهمت العدو الإسرائيلي بشكل صحيح

- العدو الإسرائيلي لن يسمح بقيام دولة فلسطينية وقد قرر هذا بوضوح في الكنيست ويتحدث كبار المجرمين في الكيان الصهيوني عن ذلك

- خطوات العدو العملية تشهد على حقيقة توجهاته في الاستمرار في توسيع دائرة الاغتصاب والمصادرة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

- العدو الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود من الزمن منذ إعلان النبتة الشيطانية اليهودية الصهيونية المحتلة لأرض فلسطين العربية الغدة السرطانية المسماة "إسرائيل" والجرائم ترتكب بشتى أنواعها

- لأكثر من قرن من الزمان والشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال لأرضه والمصادرة لحريته واستقلاله

- إذا كان الرهان على مجلس الأمن من أجل القضية الفلسطينية فكم قد عقد من مئات الاجتماعات دون أي ثمرة ولا جدوى

- خلال العدوان على غزة أكثر من 50 اجتماعاً في مجلس الأمن دون أي نتيجة، والأمريكي له الدور الأساس في إفشال أي قرار

- الأمريكي استخدم الفيتو خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأربع مرات

- مجلس الأمن لم ينصف العرب والفلسطينيين في الصراع مع العدو الإسرائيلي في كل المراحل التاريخية

- صدر أكثر من 90 قرارا من الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية دون أن تنفعها رغم أنها قضية عادلة محقة لشعب معتدى عليه ومستباح

يتبع..