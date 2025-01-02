بزشكيان:سنمرغ أنوف الظالمين بالتراب على خطى الشهيد سليماني

العالم - إيران

وفي كلمة له في مراسم إحياء ذكرى الشهيد قاسم سليماني قال الرئيس بزشكيان إن: الشهيد سليماني عمل بوصية الامام علي بنصرة المظلوم، مبينا أن الشهيد سليماني عمل بمعاداة الظالم ونصرة المظلوم.

وأضاف الرئيس بزشكيان: ان الشهيد سليماني اكبر بكثير مما اتحدث به عنه، مشددا على أن: الشهيد كان يعمل على توحيد صفوف المسلمين، وكان يتواجد في كل مكان متى ما تطلب الامر.

واضاف: لن نتوانى في بذل الجهود من أجل مواجهة فتن وخطط الأعداء وسنقدم على خدمة الشعب عمليا على غرار ما قدمه الشهدا.

وفيما لفت إلى أن الشهيد سليماني اثبت انه حي في قلوب كل الايرانيين، أضاف: أوصيكم بما كان يتابعه الشهيد سليماني بتكريس الوحدة.

وشدد على أنه ومن خلال الامتثال لوصايا قائد الثورة سنحقق تطلعات الشهداء، لافتا الى أنه: كان من الصعب ان يموت الشهيد سليماني في فراشه.

وخلص الرئيس بزشكيان مؤكدا: سنمرغ أنوف الظالمين بالتراب على خطى الشهيد سليماني.

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