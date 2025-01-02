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تصعيد دموي على غزة وحماس تصف التخاذل الدولي بوصمة عار

تصعيد دموي على غزة وحماس تصف التخاذل الدولي بوصمة عار
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر طبية إن 67 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة، في حين نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"إمعان الاحتلال في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل".

العالم - فلسطين

وكان 4 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الرمال، وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف عربة في حي الدرج شرقي المدينة.

وتعرضت خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس لقصف إسرائيلي راح ضحيته 10 شهداء وأصيب نحو 15 بينهم 3 أطفال وامرأتان.

كما استشهد 6 أشخاص، وإصابة 13 في غارة إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ مبنى لوزارة الداخلية قرب منطقة دوار أبو حميد، وسط مدينة خان يونس.

وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن 20 شخصا استشهدوا في مجزرتين بجباليا النزلة والمواصي.

وفي تصريحات للجزيرة أضاف بصل أن معظم الضحايا الذين يتعامل معهم الدفاع المدني أطفال ونساء، ما يؤكد إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التطهير العرقي.

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