استشهاد المصور الصحفي حسن القيشاوي غرب غزة

العالم – فلسطين



وأكدت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت الصحفي حسن القيشاوي بصاروخ مسيرة إسرائيلية غربي غزة.



ومن بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يتعرض الصحفيون لملاحقة إسرائيلية مستمرة تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية؛ في محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات التي تنقل حقائق ما يجري في قطاع غزة إلى العالم.

وعلى مدار شهورٍ مضت طالبت مؤسسات حقوقية ودولية وتحقيقات صحفية، بضرورة اتخاذ تدابير صارمة تمنع الاعتداءات المستمرة والاستهداف المتعمد للصحفيين،.

كما شددت على ضرورة تجريم مثل هذه الجرائم، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، لكن ذلك لم يحدث.