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استشهاد المصور الصحفي حسن القيشاوي غرب غزة

استشهاد المصور الصحفي حسن القيشاوي غرب غزة
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

استشهد المصوّر الصحفي حسن القيشاوي، مساء اليوم الخميس، في قصف استهدفه بصاروخ مسيرة إسرائيلية غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 202 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

العالمفلسطين

وأكدت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت الصحفي حسن القيشاوي بصاروخ مسيرة إسرائيلية غربي غزة.

ومن بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يتعرض الصحفيون لملاحقة إسرائيلية مستمرة تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية؛ في محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات التي تنقل حقائق ما يجري في قطاع غزة إلى العالم.

وعلى مدار شهورٍ مضت طالبت مؤسسات حقوقية ودولية وتحقيقات صحفية، بضرورة اتخاذ تدابير صارمة تمنع الاعتداءات المستمرة والاستهداف المتعمد للصحفيين،.

كما شددت على ضرورة تجريم مثل هذه الجرائم، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، لكن ذلك لم يحدث.

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