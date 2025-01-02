‎10 فواكه يجب أن تؤكل بقشرتها..من بينها المانغو

العالم –الصحة

الجوافة

إن ‎الجوافة فاكهة متعددة الاستخدامات وغنية بالعناصر الغذائية ويمكن تناولها بقشرتها، حيث توفر الألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة للحصول على وجبة صحية ومنعشة.

التين

يمكن الاستمتاع بتناول فاكهة التين التي تشتهر بمذاقها الحلو وفوائدها الغذائية المتعددة، بما يشمل توفير الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

المشمش

بالإضافة إلى حلاوة المذاق الطبيعية والمفيدة للصحة، يعد المشمش فاكهة غنية بالعصير ومغذية ويمكن تناولها بقشرتها، فهي توفر الألياف والفيتامينات A وC.

المانغو

‎يبلغ وزن قشر المانغو حوالي 1.7 غرام، ويحتوي على ألياف و36% من فيتامين C، مما يدعم الهضم والمناعة والجلد.

الكرز

من المعتاد تناول فاكهة الكرز وقشرتها، التي تتميز بفوائدها الصحية الشهيرة والتي تمد الجسم بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات في وجبة خفيفة صحية ومريحة.

الخوخ

‎يوفر تناول قشرة ثمرة الخوخ الألياف والفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة. في كل 100 غرام، تحتوي القشرة على 2-3 غرام من الألياف وحوالي 10-15% من فيتامين C الموصى بتناوله يوميًا.

البرقوق

تمتلئ قشرة ثمرة البرقوق بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تقاوم الإجهاد التأكسدي والالتهابات للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وحماية الخلايا من التلف.

العنب

‎يحتوي قشر العنب على 1.4 غرام من الألياف. كما يوفر حوالي 20% من الاحتياج اليومي من فيتامين C بالإضافة إلى مادة الريسفيراترول، التي تقدم فوائد صحية مهمة للقلب وتقليل الالتهابات.

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الكمثرى

إن ‎قشرة ثمرة الكمثرى مصدر غني بالألياف وفيتامين C. تحتوي على 3.1 غرام من الألياف وحوالي 5-6% من فيتامين C اليومي، والذي يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ويساعد في تعزيز المناعة الطبيعية.

التفاح

‎تمتلئ قشرة التفاح بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، وتوفر 2.4 غرام من الألياف و5-7% من فيتامين C يوميًا، مما يدعم الهضم وصحة القلب والعافية بشكل عام.