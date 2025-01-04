أبعاد إستقالة يوآف غالانت من الكنيست الإسرائيلي!

العالم – العين الإسرائيلية



وحظيت عمليات المقاومه الفلسطينية في غزة بنصيب وافر من الاهتمام الذي توقف عند الرشقات الصاروخية المتتالية التي تطلق من شمال القطاع على مستوطنات غلاف غزة، وتصاعد الهجمات الصاروخية اليمنية على وسط الكيان الإسرائيلي وتحديدا على تل أبيب ومحيطها.

ويسلط البرنامج الضوء على استقالة يوآف غالانت من الكنيست الإسرائيلي بعد أن أقاله نتنياهو من وزارة الحرب سابقا شكلت عنوانا بارزا في اهتمامات الإعلام العبري الذي ربط هذه الاستقالة بالخلافات الداخلية المتزايدة لا سيما حول أزمه تجنيد الحريديم في جيش الإحتلال كما يقول غالانت نفسه.



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وحول أبعاد إستقالة يوآف غالانت من الكنيست بعد إقالته من وزاره الحرب الإسرائيلية من جانب نتنياهو والهدف منها بالاساس اكد د. وسام اسماعيل الباحث السياسي والأكاديمي أن ما يتحدث عنه اليوم غالانت، يؤكد أن الخلاف في الكيان الإسرائيلي ليس خلافا شكليا، وجاء نتيجة تباعد في وجهات النظر، بل هو خلاف يتصل بإشكاليات عميقة تدلل على واقع إسرائيلي منقسم عموديا، وهذا الإنقسام كما يظهر اليوم عناوين ولا يمكن أن تحل لا من خلال تغيير حكومة ولا من خلال انتخابات جديدة، انما يتصل هذا الخلاف بأصل العقد الإجتماعي الإسرائيلي الذي سيؤسس في المرحلة المقبلة لتصادم بين اليمين المتطرف الذي يعتبر أن الدولة يفترض أن تكون في خدمته، وبين من يعتبر يفترض أن كل الشعب الإسرائيلي في خدمة هذا المشروع.



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كما رصد البرنامج الفشل الاسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب على غزة لناحية تصفية المقاومة وإطلاق سراح الأسرى بالقوة ادى الى تزايد في الانقسامات والخلافات داخل الكيان الاسرائيلي وحتى داخل الحكومة، حيث سخر أحد الوزراء في الحكومة من النصر المطلق الذي أوهم نتنياهو الإسرائيليين بقرب تحقيقه.

وألقى البرنامج الضوء على صواريخ غزة التي تنهمر بشكل متواصل على المستوطنات القريبة من القطاع محدثة حالة من الرعب والخوف في صفوف المستوطنين، وهو ما توقف عنده الإعلام العبري الذي أكد أنه بعد 15 شهرا على هذه الحرب على قطاع غزة ما زال الغلاف "منطقة حرب" وعرضة لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

ضيف البرنامج:

- د. وسام اسماعيل الباحث السياسي والاكاديمي

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