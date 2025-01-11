اليمن .. مصدر قلق للأمريكان

العالم – باختصار

العميد يحيى سريع : العدو الأمريكي كان يستعد لشن هجومٍ جوي كبير على اليمن.

كما نفذ سلاح الجو اليمني عمليتين عسكريتين الأولى في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين.

وأدت العملية الأخرى إلى ضرب هدف حيوي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

ونفذ سلاح الجو المسير اليمني عملية عسكرية في يافا المحتلة بطائرة مسيرة.

القوات المسلحة اليمنية : هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.

مجلة فورين بوليسي الأمريكية : مهمة الولايات المتحدة لردع اليمنيين وإضعافهم لم تنجح.

جيروزاليم بوست : الهجمات اليمنية الليلية تعتبر إحدى أدوات الحرب النفسية المتطورة.

مصادر عبرية : الهجمات اليمنية تسعى لخلق إرهاق نفسي يؤثر على الإنسجام الإجتماعي في "إسرائيل"

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خبراء : يبدو أن المعركة النفسية والدبلوماسية أصبحت جزءً لا يتجزأ من مشهد الصراع في المنطقة.

الردود السريعة من قبل القوات اليمنية على الضربات تُظهر قدرتها على الردع.

المعهد البحري الأمريكي: العمليات البحرية اليمنية؛ مثلت أحد أبرز الأحداث خلال عام 2024.

وسائل إعلام عبرية: تل أبيب تسعى بالتعاون مع واشنطن لتوسيع عملياتها ضد اليمن.

بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على اليمن.

في المقابل أعلن اليمن أنه يعتبر السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافه العسكرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..