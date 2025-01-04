شاهد تفاصيل استشهاد شاب فلسطيني بنيران الإحتلال في مخيم بلاطه

العالم - خاص بالعالم

كان وداعًا لا تُحتمل مرارته، لحظة تكسرت فيها الكلمات وتاه فيها الزمان. محمد، الشاب الوحيد لعائلته وسند لسبع إناث الذي ملأ المنزل ضحكًا وحياة، أصبح اليوم ذكرى غادرت بلا عودة. في تلك اللحظة، كان الفراق أثقل من أن يُحمل، وكأن الزمن توقف ليشاهد لحظة الوداع الأخيرة.

استشهد الفتى محمد عامر بعمر 18 عاماً في مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اقتحامه من حاجز عورتا جنوب المدينة حيث حاصرت القوات المقتحمة محيط المخيم بعذ اندلاع اشتباكات مع المقاومين واستهداف الاليات بالعبوات محلية الصنع ما أدى لاندلاع مواجهات استشهد على اثرها محمد وأصيب 9 اخرين.



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وقال مواطن فلسطيني من المخيم:" البارحة فوجئنا بأن جيش الاحتلال قد دخل على المخيم، واتخذه نقطة وبدأ الإطلاق النار بشكل عشوائي ما نجم إصابات وشهيد".

إن تكرار هذه العمليات ليس فقط نتيجة لتصعيد الاحتلال، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى زرع الخوف وفرض واقع جديد من الظلم.

ومع كل شهيد يسقط، ينبثق الأمل في استمرار النضال الفلسطيني من أجل العدالة والحرية، حتى يعود الحق لأصحابه

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