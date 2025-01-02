لاريجاني: علاقتنا بسوريا رهن بسلوك حكّامها

العالم - بانوراما

وقال لاريجاني في مقابلة تلفزيونية، إن طهران لا توجد لديها مشكلة في التعاطي مع التيار الحاكم في دمشق. واضاف ان ايران ستدعم هذا التيار لو قال إنه سيدافع عن وحدة اراضي البلاد وسيعطي جميع السوريين حقوقهم، وسينشئ هيكلا ديمقراطيا في البلاد. واوضح لاريجاني ان اللقاءات السياسية التي تعقد اليوم في دمشق، معظمها استعراض سياسي. وشدد على أن الشعب السوري سيقف ضد السلوكيات الإسرائيلية.وعبر عن آماله بأن تكون سورية دولة ديمقراطية، وأن تدافع عن نفسها ضد إسرائيل.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق هادي السيد افقهي ومن طرابلس مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء زكريا حمودان وتناقشهم هذه الأسئلة:

- قال مستشار قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني ان بلاده سندعم التيار الحاكم في دمشق إذا دافع عن وحدة أراضيه كيف تقراون هذا الموقف؟

- لاريجاني يقول انه لامشكلة لطهران في التعاطي مع دمشق ان كانت تدافع عن وحدة اراضي سوريا واعطت جميع السوريين حقوقهم كيف سيكون هذا التعاطي؟

- شدد لاريجاني على أنّ الشعبَ السوري سيقف ضدّ السلوكياتِ الإسرائيلية كيف سيكون وقوف الشعب السوري هذا؟

- الاحتلال الاسرائيلي يصول ويجول في جنوب سوريا واليوم احتل سد المنطرة بالقنيطرة والاحتلال الاميركي بدا بانشاء قاعدة في كوباني وتركيا تتمدد في شمال البلاد وقد رهن لاريجاني التعاطي مع دمشق بوحدة الاراضي السورية ما تعليقكم على ذلك؟

- لاريجاني وصف اللقاءات السياسية في دمشق بانها استعراضية ما دلالات هذا الكلام؟

- لاريجاني قال أنّ المقاومة في سوريا نشأت عندما ظهرت جماعة داعش التي أوجدها الأميركيون، وكان على سوريا الدفاع عن نفسها الى حد أن الإرهابيين الذين وصلوا إلى مراكز قيادية في سوريا الآن يقولون إننا لم نعد نفعل ما فعلنا في الماضي ونحن لا نقتل ما دلالات هذا الكلام؟

- لاريجاني قال ان المجتمع السوري يعيش حالة من الاضطراب وكل طرف في يد شخص ما، وهذا ليس طبيعياً وهناك جماعات مختلفة ما تداعيات هذا الوضع؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.