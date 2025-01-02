قناة العالم
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر الفريق سليماني والحاج المهندس ورفاقهما
عاجل
مصادر طبية: 90 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
عاجل
مصادر طبية: 85 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
عاجل
طيران الاحتلال يقصف منزلا عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة
عاجل
استشهاد طفلين وعدة اصابات بقصف اسرائيلي لشقة سكنية جنوب النصيرات
عاجل
استشهاد طفلين بقصف اسرائيلي لشقة سكنية بمخيم-2 جنوب النصيرات
عاجل
نادي الاسير الفلسطيني: نحمل العدو المسؤولية عن مصير الدكتور ابو صفية
عاجل
المقاومة تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم داخل قطاع غزة
عاجل
استشهاد الطبيب الفلسطيني هاني حبيب بقصف الاحتلال منزله في مدينة غزة
عاجل
الاحتلال ينسف عددا من المنازل في محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة