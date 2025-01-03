قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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قصف مدفعي اسرائيلي غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية بالضفة الغربية
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احتجاجات في بيروت على تشديد الاجراءات ضد لبنانيين قادمين بطائرة ايرانية
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أكثر من 18 شهيدا بينهم أطفال ونساء بغارات الاحتلال على وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسف منازل غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
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استشهاد سيدة متأثرة باصابتها في استهداف الاحتلال مخيم-2 بالنصيرات
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9 شهداء بغارة اسرائيلية على منزل قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة
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طائرات اسرائيلية تشن غارات على مواقع البحوث العلمية بالسفيرة جنوب حلب
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إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر الفريق سليماني والحاج المهندس ورفاقهما