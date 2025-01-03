صاروخ يمني يضرب عمق الأراضي المحتلة + فيديو

العالم - اليمن

العالم-اليمن

أعلن جيش كيان الاحتلال أنه رصد اطلاق صاروخ من اليمن، قبل أن يقر بسقوط “شظايا” الصاروخ اليمني في مستوطنة موديعين محيط القدس المحتلة.

ودوت صافرات الانذار في مناطق وساعة وسط فلسطين المحتلة بعد رصد اطلاق الصاروخ اليمني، وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 150 مستوطنة ومدينة في الكيان خلال ساعات الفجر.

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من جهته أعلن الإسعاف الصهيوني عن إصابة 12 مستوطنا خلال توجههم إلى الملاجئ و9 آخرين بنوبات هلع بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأظهرت مشاهد هروب المستوطنين الى الملاجئ في الحرم الإبراهيمي في القدس، وهروب المسافرين عبر مطار “بن غوريون” بعد دوي صافرات الانذار.

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كما أظهرت مشاهد أخرى لحظة سقوط صاروخ في محيط القدس المحتلة وإحداثه وهجا كبير من النار ودوي صوت قوي.