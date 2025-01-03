شاهد.. الإيرانيون يحيوين ذكرى أسطورتهم الجهادية

العالم – خاص بالعالم

وتوافد الإيرانيون على مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي البلاد. واقيمت العديد من الفعاليات في مختلف المحافظات الإيرانية لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الفريق سليماني، وشدد المشاركون في المراسم على مواصلة نهج الشهيد، معربين عن إيمانهم بانتصار المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن.

وفي مراسم طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ ايران ستمرّغ أنوف الظالمين بالتراب على خطى الشهيد قاسم سليماني.

وقال بزشكيان إنّ الفريق سليماني كان في كل مكان يتطلب الأمر وجوده فيه، وأثبت أنه حيٌ في قلوب كل الإيرانيين. وأضاف بزشكيان أنّ الشهيد سليماني عمل بوصية الإمام علي عليه السلام بمحاربة الظالم ونصرة المظلوم، مشيرا الى أنه سيقوم بخدمة الشعب على غرار ما قدّمه الشهداء.