مفتي سلطنة عمان يناشد اليمنيين وعموم الأمة دعم أبطال انصار الله

العالم - عمان

وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيان له: "لا يزال أبطال اليمن المغاوير يواصلون نصرتهم للحق وتحديهم لقوى الظلم ببطولة نادرة، وعزم يهد الجبال الشُم ويفتت الصخور الصلدة".

وأضاف الخليلي: "وكما يتحتم على الشعب اليمني الأصيل كله أن يلتف معهم لتتوفر قوتهم وليحققوا مزيدا من الأهداف، فإنه يتحتم على الأمة الإسلامية كلها أن تشد أزرهم وتعضدهم بكل ما أوتيت فإن ذلك من حق المسلم على المسلم كما قال النبي.. الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ".

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وختم مفتي سلطنة عمان بيانه بالقول: "والقضية التي يضحون من أجلها هي قضية الأمة جميعا لأكثر من اعتبار، منها وجوب تعاون الأمة عندما ينكب أي قطر بغزو من عدو، ومنها أن من جملة الأرض المحتلة قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم ، فيجب عليهم أن يكرسوا جهودهم من أجل استرداد هذه المقدسات لتكون بأيد طاهرة أمينة، فلهذا نناشد الأمة جميعا وأصحاب الضمائر الحية أن يُعنوا بذلك، وألا يتوانوا عن هذا الواجب المقدس، والله ولي التوفيق".

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جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية تستهدف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالكيان الإسرائيلي اللقيط "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام تحت ضربات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في عدة بحار، كما تستهدف تل أبيب وعددا من المناطق والموانئ الإسرائيلية في نفس الإطار.

ويشدد انصار الله على أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعب اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

المصدر: RT