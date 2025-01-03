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ايران تستعد لمناورات مدافعو سماء الولاية 1403

ايران تستعد لمناورات مدافعو سماء الولاية 1403
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلنت العلاقات العامة في قيادة مناورات "مدافعو سماء الولاية" في ايران، في بيان، ان صحراء وسط ايران ستشهد تنفيذ مناورات "مدافعو سماء الولاية 1403" التي ستشارك فيها القوات البرية والجوية الايرانية، كما اعلنت صحراء وسط ايران منطقة عسكرية مغلقة من اجل اجراء هذه المناورات.

العالم-ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان البيان اضاف بأن هذه المناورات تهدف لرفع الجهوزية الدفاعية والتنسيق بين الوحدات العسكرية وتمرين التكتيكات القتالية الحديثة في المجالين الجوي والبري.

واوضح البيان ان المناورات تجري في المنطقة الواقعة بين مدينتي "كاشان" و"آران وبيدكل" في صحراء وسط ايران واجواء المدينتين، وان هذه المنطقة تعتبر مغلقة عسكريا ويمنع الدخول اليها والى المناطق المجاورة لها حتى اشعار آخر.

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واوضح البيان ان طائرات مسيرة متطورة، ومروحيات، ومقاتلات حربية، ومنظومات صاروخية، ومعدات عسكرية أخرى ستشارك في هذه المناورات.

كما خص البيان المواطنين بالتذكير بان هناك اصوات انفجارات ستسمع خلال هذه المناورات وكذلك تحليق للطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية.

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