ايران تستعد لمناورات مدافعو سماء الولاية 1403

العالم-ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان البيان اضاف بأن هذه المناورات تهدف لرفع الجهوزية الدفاعية والتنسيق بين الوحدات العسكرية وتمرين التكتيكات القتالية الحديثة في المجالين الجوي والبري.

واوضح البيان ان المناورات تجري في المنطقة الواقعة بين مدينتي "كاشان" و"آران وبيدكل" في صحراء وسط ايران واجواء المدينتين، وان هذه المنطقة تعتبر مغلقة عسكريا ويمنع الدخول اليها والى المناطق المجاورة لها حتى اشعار آخر.

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واوضح البيان ان طائرات مسيرة متطورة، ومروحيات، ومقاتلات حربية، ومنظومات صاروخية، ومعدات عسكرية أخرى ستشارك في هذه المناورات.

كما خص البيان المواطنين بالتذكير بان هناك اصوات انفجارات ستسمع خلال هذه المناورات وكذلك تحليق للطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية.