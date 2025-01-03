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"المجاهدين" تبارك الضربة الصاروخية اليمنية على الاحتلال

الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، الضربة الصاروخية النوعية الجديدة التي نفذتها القوات المسلحة اليمينة في عمق الكيان الصهيوني وإدخال ملايين الصهاينة للملاجئ وإيقاع العديد من الإصابات.

العالم _ فلسطين

وقالت المجاهدين، في تصريح ، إن القصف يأتي ليعكس مجدداً إصرار وتصميم الشعب اليمني وقيادته المجاهدة على مواصلة إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في ظل الصمت والتواطؤ الدولي والتخاذل العربي والإسلامي.

وأكدت أن الضربات اليمنية المتواصلة في عمق الكيان الغاصب دليل على فشل العدوان والتآمر الصهيوني الأمريكي الدولي على اليمن العظيم، وعجزهم عن كسر إرادة الشعب اليمني الأصيل ومقاومته.

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وحيّت حركة المجاهدين أبطال اليمن وقواته المسلحة الذين يواصلون نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة رغم عظم ما يتعرضون له من التآمر والعدوان والحصار.

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