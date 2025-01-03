الصاروخ اليمني أدخل ملايين الإسرائيليين الى الملاجئ

العالم - الاحتلال

وحسب "فلسطين اليوم"، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: "سقط صاروخ يمني فجر اليوم في منطقة موديعين الواقعة بين القدس وتل أبيب". وفق قولها.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: اندفع الملايين في الوسط إلى المناطق المحمية عند الساعة 4:34 من صباح اليوم بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن". بحسب قولها.

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وأضاف الإعلام العبري: "إصيب 12 إسرائيليًا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ و9 آخرين جراء الهلع نتيجة القصف الصاروخي اليمني".

ش.

وكان جيش كيان الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة أنه رصد اطلاق صاروخ من اليمن، قبل أن يقر بسقوط “شظايا” الصاروخ اليمني في مستوطنة موديعين محيط القدس المحتلة.

ودوت صافرات الانذار في مناطق وساعة وسط فلسطين المحتلة بعد رصد اطلاق الصاروخ اليمني.

وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 150 مستوطنة ومدينة في الكيان خلال ساعات الفجر.

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من جهته أعلن الإسعاف الصهيوني عن إصابة 12 مستوطنا خلال توجههم إلى الملاجئ و9 آخرين بنوبات هلع بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأظهرت مشاهد هروب المستوطنين الى الملاجئ في الحرم الإبراهيمي في القدس، وهروب المسافرين عبر مطار “بن غوريون” بعد دوي صافرات الانذار.