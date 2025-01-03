العراق يدين تجدد استهداف خيام النازحين في غزة

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: "بحلول العام الجديد، وبالوقت الذي يتأمل فيه الشرفاء وصوت الحق والإنسانية والضمائر الحية أنْ يعمّ السلام والأمن، وأن تحظى الشعوب بنيل حقوقها المشروعة وأبسط مقومات العيش الكريم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي ومناطق أخرى من القطاع".

واعتبر ذلك "خطوة واضحة متكررة لتوسيع الصراع واستهداف الأبرياء العزل، وتقويض كل فرص السلام وجهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

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وأشار العوادي، إلى أن "هذا العدوان الغاشم الذي أباد عائلات بأكملها وخلف دمارا مروعا هو استمرار واضح لانتهاكات كبيرة ومستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، وتجاوز واضح لكل القوانين والأعراف".

كما اعتبر هذا العدوان "استخفافا همجيا بالإنسانية وحياة العزل الأبرياء، الذين بأمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية، خاصةً في ظل الظروف المناخية القاسية".

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ولفت العوادي، إلى أن "ما نُقل من صور عن هذا القصف الوحشي (لخيام النازحين) يبين حجم الاستهداف العشوائي الذي تشنه هذه القوات المحتلة".

وأشار إلى أن "الرعب الذي كان على وجوه الأطفال والنساء (جراء القصف) يندى له جبين الإنسانية".

ودعا العوادي، إلى "تضافر الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني ممّا يتعرض له من إبادات مستمرة وتفادي التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لما له من آثار سلبية على دول وشعوب المنطقة".