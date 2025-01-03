جولة مفاوضات جديدة في الدوحة تنعش الآمال بالتوصل إلى اتفاق

العالم - فلسطين

في جديد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة بين حركة حماس وتل أبيب، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات.

القناة الـ12 العبرية قالت نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن هناك تقدما بطيئا في مفاوضات، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق. فيما رأى موقع والا إرسال فريق للدوحة بعد زيارة القاهرة محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات صفقة التبادل.

وفد من حماس يتوجه أيضا الى الدوحة لاستكمال محادثات أجراها في القاهرة لتحريك مسار المفاوضات المتعثرة. حيث أوضح الناطق باسم حماس جهاد طه أن زيارة الوفد للقاهرة جاءت من أجل تذليل العقبات والشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي مؤخراً بهدف استمرار العدوان على غزة، مؤكدا أن حماس تتعاطى بإيجابية ومنفتحة على معالجة جميع القضايا ولن تدخر جهداً لوقف العدوان.

جولة جديدة من المفاوضات اعتبرها القيادي موسى أبو مرزوق، فرصة كبيرة للتوصل لاتفاق بعد التوصل الى تفاهمات يتم بموجبها في المرحلة الاولى الافراج عن عدد من الجنود الإسرائيليين الأسرى بجانب كبار السن والمرضى، ونقل القضايا الخلافية إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بعد طلب الوساطة من تل ابيب وحماس عدم تقديم أي مقترحات جديدة، والاكتفاء بمطالبهم السابقة.

لكن مع هذا، لا تزال مسألة إرسال قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الأحياء في غزة، حجر عثرة بين الجانبين مع رفض الاحتلال الاسرائيلي إنهاء العدوان على القطاع.