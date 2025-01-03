قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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حماس: نطالب بتحرك دولي لوقف الجرائم ضد ما تبقى من القطاع الطبي
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حماس: هجوم الاحتلال على المستشفى الاندونيسي وتدمير منازل جريمة حرب
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الاحتلال يصدر أوامر اخلاء للمحاصرين بالمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة
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مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح جنوب نابلس
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26 شهيدا بغارات طيران الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة
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مراسلة العالم: اصابة فلسطيني وابنه وابنته برصاص اجهزة السلطة بمخيم جنين
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الدفاع المدني بغزة: المنظمات الدولية عاجزة عن وقف جرائم الاحتلال في غزة
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الدفاع المدني بغزة: الجرحى يتكدسون بمستشفيات القطاع نتيجة كثافة الغارات
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الدفاع المدني بغزة: 71 شهيدا في القطاع منذ امس جراء الغارات الاسرائيلية