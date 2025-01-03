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نيابة عن الاتحاد الاوروبي.. بارو الفرنسي وبيربوك الالمانية يصلان سوريا

نيابة عن الاتحاد الاوروبي.. بارو الفرنسي وبيربوك الالمانية يصلان سوريا
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصل اليوم الجمعة الى العاصمة السورية دمشق كلا من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في تحرك ديبلوماسي لمتابعة التغيرات السياسية الحاصلة في هذا البلد.

العالم - سوريا

وحسب موقع جريدة الاخبار، من المقرّر أن يزور الوزيران سجن صيدنايا الواقع في محيط العاصمة قبل أن يلتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة الجولاني.

وفي السياق، قال الوزير الفرنسي عبر منصة «أكس»: «معاً، فرنسا وألمانيا"، لـ"تعزيز انتقال سلمي وفعّال".

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من جهتها، أعلنت الوزيرة الألمانية أنها «تسعى.. لأن تصبح سوريا دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها».

وقالت بيربوك، في بيان، قبل مغادرتها إلى دمشق: «رحلتي اليوم، مع نظيري الفرنسي وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، هي إشارة واضحة إلى السوريين مفادها أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا وبين ألمانيا وسوريا».

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وأضافت أنها تتوجّه إلى سوريا «بيد ممدودة»، موضحةً أن «لدينا الآن هدف نضعه بعين الاعتبار ويتوق إليه ملايين السوريين أيضاً، وهو أن تتمكن سوريا مرّة أخرى من أن تصبح عضواً يحظى بالاحترام في المجتمع الدولي».

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