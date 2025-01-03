مليونية 'ثابتون مع غزة.. بهويتنا الإيمانيّة ومسيرتنا القرآنية' في صنعاء

العالم _ اليمن

وجاء في البيان الختامي للمسيرة: نبارك لشعبنا اليمني العظيم عيد جمعة رجب مجددين عهدنا وولاءنا المطلق لله سبحانه وتعالى.



وقال البيان: نجدد ميثاق وعهد أجدادنا الأنصار والفاتحين لرسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله في مواصلة السير والثبات على الموقف الحق.



وتابع البيان: البيع من الله سبحانه وتعالى للنفس والمال كما باع أجدادنا الأنصار وبذات الثمن وهو الجنة.



وأكد البيان: لن نترك الراية ولن نخلي الساحات ولن نتراجع عن مواقفنا الإيمانية.

واضاف: نحمد الله على فشل العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا المساند للعدو الإسرائيلي بعد عام كامل ونصره لنا وهزيمة أعدائه على أيدنا.



وأكد البيان على الاستمرار في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم بكل إيمان وثبات، مضيفا: نعلن جهوزيتنا العالية وتحدينا لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل وكل من يتورط معهم من الكفار والمنافقين.



وتابع البيان: مستمرون في عملياتنا العسكرية وتعبئتنا العامة وبالمسيرات المليونية والفعاليات والأنشطة والإنفاق في سبيل الله والمقاطعة الاقتصادية للأعداء، داعيا شعوب الامة إلى التوكل على الله والاعتماد عليه والالتحاق بنا في هذا الموقف الحق الذي فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة.