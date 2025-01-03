قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مصادر فلسطينية: 6 شهداء بقصف للاحتلال على حي الشجاعية في مدينة غزة
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استدعاء سفير ايطاليا ياتي احتجاجا على اعتقال غير قانوني لاحد الرعايا الايرانيين
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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الايطالي لدى طهران
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كتائب القسام: دمرنا 4 دبابات للاحتلال بعبوات في جباليا البلد شمال قطاع غزة
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الاعلام العبري: سماع دوي انفجار عنيف جنوبي "إسرائيل"
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الصحة بغزة: حصيلة الضحايا الكلية ترتفع الى 45658 شهيدا و108583 اصابة
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وزارة الصحة بغزة: 77 شهيدا و145 اصابة خلال الساعات الـ24 الماضية
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وزارة الصحة بغزة: 8 مجازر للاحتلال بحق سكان القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية
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اندلاع مواجهات بين اهالي بلدة تقوع وجنود الاحتلال في بيت لحم
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مصادر اعلامية: الاحتلال يستهدف مدرسة بحي الزيتون شرق مدينة غزة