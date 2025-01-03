شاهد تفاصيل تنفيذ اليمن عمليتين عسكريتين في يافا المحتلة

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اليمنيون إحتشدوا في محافظاتِ صنعاء وعمران واب وذمار وحجة وتعز. ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، مجددين التأكيد على استمرار اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم بكل إيمان وثبات.



ورددوا الشعارات والهتافات نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي وداعميه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الاميركية.



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وخلال التظاهرة قال المتحدث بإسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع إنّ القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها العاليةَ لمواجهة أي حماقة لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت.



وأضاف أن القوات المسلحة نفذت عمليتين عسكريتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة

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وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، قد أكد وقت سابق، أن اليمن في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن العدو الأميركي فشل في منع عمليات الإسناد اليمنية. وشدد السيد الحوثي على الاستمرار باستهداف الكيان الإسرائيلي إسناداً للشعب الفلسطيني.



وأطلق اليمنيين فجر الجمعة صاروخ باليستي على منطقة بين القدس وتل أبيب. وأعلنتْ هيئةُ البث العبرية إصابةَ اثني عشَر شخصاً خلالَ محاولة الهروب إلى الملاجئ، وقالت إن تسعة آخرين أصيبوا بالهلع.



كما فشلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ الذي سقطت شظاياه في مستوطنة موديعين بمحيط القدس المحتلة.