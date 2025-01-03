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طهران تستدعي السفيرة الإيطالية لديها بعد احتجاز مواطن ایراني

طهران تستدعي السفيرة الإيطالية لديها بعد احتجاز مواطن ایراني
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفيرة الإیطالية في طهران باولا أمادي بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني للمواطن الإیراني محمد عابدیني في ايطالیا.

العالم _ إيران

واعتبر المدير العام لإدارة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية مجید نيلي أحمد آبادي، اعتقال المواطن الإيراني – محمد عابديني – في إيطاليا عملاً غير قانوني وقال: إن اعتقاله جاء بطلب من الادارة الأمريكية و تماشيا مع الأغراض السياسية والعدائية لها المتمثلة في أخذ المواطنين كرهائن في أقصى العالم.

وأضاف: إن هذا الإجراء لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضًا مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان، ويمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي.

وطلب المدير العام لإدارة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية من إيطاليا تقديم الأسباب اللازمة للإفراج عن السيد عابديني في أقرب وقت ممكن، ومنع الولايات المتحدة من الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.

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