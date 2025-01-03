كتائب القسام.. تدمير 4 دبابات صهيونية شمال قطاع غزة

العالم _ فلسطين المحتلة

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: دمرنا 4 دبابات “ميركفاه” بعدد من العبوات شديدة الانفجار في محور التقدم شرق جباليا البلد، شمال قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية – اليوم الجمعة- طائرة مروحية صهيونية بصاروخ سام شرق مخيم البريج وسط القطاع.

اقرأ ايضا..حماس تسلم مصر اسماء لتشكيل لجنة ادارة غزة

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إن مجاهديها تمكنوا بالاشتراك مع مجاهدي ألوية الناصر من إطلاق صاروخ “سام” باتجاه طائرة مروحية صهيونية من نوع “أباتشي” شرق مخيم البريج.

وتواصل كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال بعد 455 يومًا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.