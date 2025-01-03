ارتفاع وتيرة المناكفات السياسية لإعلان رئيس جديد للبنان

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اسبوع يفصل لبنان عن موعد التاسع من كانون الثاني بانتظار ما ستؤول اليه مطرقة البرلمان لاعلان رئيس جديد او لرفع الجلسة دون انتخاب وسط زحمة زيارات عربية منتظرة بعد زيارة وزير خارجية فرنسا لم تتمكن حتى اللحظة من حسم اسم ضمن مروحة اسماء لا زالت في اطار التداول الانتخابي والمناكفات السياسية بين القوى السياسية اللبنانية.



وصرح المحلل السياسي يوسف احمد اسم الرئيس ليس مهم وإنما المهم ان تتكامل كل القوى والشخصيات السياسية في هذا البلد وتنتج بذلك رئيس توافقي يمع ولايفرق يصون ولايبدد مع الحفاظ على المقاومة.



ممنوع دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية، إلا..



وفي وقت لوح فيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعم سمير جعجع بحال دعمت بعض الكتل لاسيما الثنائي الوطني قائد الجيش جوزف عون اكدت الاوساط المطلعة ان رئيس البرلمان نبيه بري يحتفظ بكلمة السر التي تحمل اسم الرئيس العتيد للبنان ولن يفصح عنها الا بعد اكتمال نصاب الجلسة المنتظرة.



وأكد حسان عليان محلل سياسي ان هناك خلط الأوراق وأسماء هناك كثيرة مطروحة حيث هناك اسمين رائجين صاحبي حظ في هذه المسألة العماد جوزيف عون لكن انا باعتقادي يوجد اسم مخبأ الى حد ما أسم اللواء الياس البيسي باعتقادي يمكن ان يكون الورقة الرابحة والتي سوف تأتي من خارج الصندوق.



أمين عام حزب الله: نعمل مع شركائنا لانتخاب رئيس للبنان



الحراك الانتخابي يتزامن مع تحولات شهدتها المنطقة لا سيما سوريا فيما تبقى جبهة جنوب لبنان مترنحة على وقع الخروقات الاسرائيلية واستمرار عدوانها بموازاة مواقف اعلنها حزب الله بشكل واضح من ان اليوم 61 لن يكون كسابقاته اذا ما استمرت الخروقات للسيادة اللبنانية وحينها لن يكون صبر المقاومة طويل .