كتائب حزب الله تصدر بيانا في ذكرى استشهاد قادة النصر

العالم _العراق

وأكدت كتائب حزب الله في العراق "أن الشهداء القادة أرسوا نهجًا جهاديًا صلبًا في مواجهة الاستكبار العالمي وعلى رأسه أميركا التي دأبت على احتلال البلدان وإغراقها في مخططاتها الخبيثة ومنها بلدنا العراق".

وأكدت كتائب حزب الله أنّ الهزيمة التي مُنيت بها أميركا أرغمتها على إعادة حبك مخططاتها الخبيثة في العراق والمنطقة.

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وأشارت إلى أن وتيرة غدر أميركا تجاه القادة والمجاهدين في العراق والمنطقة لا تزال مستمرة متوهمة أن ذلك سيضعف روح المقاومة، مشددة على أن المقاومة ليست جسدًا فيقتل ولا صوتا فيخنق.

ودعت كتائب حزب الله الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه التطاول على مقام الشهداء أو الانتقاص من تضحياتهم.