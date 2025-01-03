عراقجي: مستعدون لتفاوض نووي على أساس بناء الثقة مقابل رفع الحظر

العالم _ إيران

وقال عراقجي ، إن "طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية بصيغة بناء الثقة حول برنامجنا النووي مقابل رفع الحظر وجاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق".

وأضاف، أن "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه لم يكن غير مستحيل"، مبيناً أن "كيفية تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر".

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وأشار عراقجي إلى أن "مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا وحزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام وأي وقف لإطلاق النار تقبله حماس والفلسطينيون بأنفسهم سيكون مدعوما من قبل إيران".