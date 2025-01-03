موسكو ترد على تصريحات بيربوك بشأن القواعد الروسية في سوريا

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وكما أشارت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، قالت بيربوك في وقت سابق: "لقد حان الوقت لكي تتخلى روسيا عن قواعدها العسكرية في سوريا".

وأضافت: "هذا ما قالته وزيرة الخارجية الألمانية التي توجد بها القواعد العسكرية الأمريكية. لدي سؤال: ألم يحن الوقت من وجهة نظر وزيرة الخارجية الألمانية أن تقول شيئا مماثلا لواشنطن؟".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.

وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.