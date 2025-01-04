السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الدفاع تتولى انشاء محطات للطاقة المتجددة 

وزارة الدفاع تتولى انشاء محطات للطاقة المتجددة 
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

 اعلن نائب وزير الدفاع الايراني لشؤون البحوث الصناعية افشين نادري شريف انه بسبب عدم التوازن في مجال الكهرباء والطاقة في البلاد، فقد دخلت وزارة الدفاع هذا المجال وتولت مهمة إنتاج 2800 ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع وزارة الطاقة.

العالم - ايران

وقال نادري شريف في تصريح للصحفيين الجمعة على هامش اليوم الثاني للمعرض الدولي الرابع عشر للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة: بحضور وزيري الدفاع والطاقة، تم ابرام اتفاق بين منظمة تنمية موارد الطاقة (توان) ومنظمة الطاقات المتجددة وانتاجية طاقة الكهرباء (ساتبا) لبناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة اجمالية تبلغ 2800 ميغاواط في مختلف انحاء البلاد بالتعاون بين المنظمتين.

واوضح ان مدة تنفيذ هذه الخطة هي 4 سنوات وقال: ان جزءا كبيرا من توفير الموارد المالية يتم من خلال الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص؛ وبهذه الطريقة، من الممكن إنشاء بلدة شمسية بقدرة 2000 ميغاواط بمقياس محطات كبيرة واخرى صغيرة الحجم.

واضاف نائب وزير الدفاع: في سياق بناء محطات توليد الطاقة الصغيرة، وبحسب اقتراح وزير الدفاع، سيتم استخدام الامكانية الاستيعابية للمباني الحكومية ومواقف السيارات والمدارس والمستشفيات.

واعتبر نادري شريف أن المشكلة الأساسية في مجال محطات الطاقة الكبرى هي توفير رأس المال الأولي وأضاف: تقسيم العمل إلى مشاريع صغيرة يمكن أن يسهل الاستثمار ويوفر جزءا كبيرا من حاجة البلاد للكهرباء.

وقال: سيتم إنشاء محطة كهرباء بمقياس كبير في سيرجان بمحافظة كرمان (جنوب شرق)، كما سيتم إنشاء 18 محطة في محافظات اصفهان (وسط) وقم (جنوب طهران) وكرمان (جنوب شرق) وطهران ومشهد (شمال شرق) وسمنان (شمال شرق).

روابط ذات صلة

تزايد قدرة إيران في مجال محطات الطاقة الشمسية الى 1520 ميغاواط