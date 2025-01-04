وزارة الدفاع تتولى انشاء محطات للطاقة المتجددة 

العالم - ايران

وقال نادري شريف في تصريح للصحفيين الجمعة على هامش اليوم الثاني للمعرض الدولي الرابع عشر للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة: بحضور وزيري الدفاع والطاقة، تم ابرام اتفاق بين منظمة تنمية موارد الطاقة (توان) ومنظمة الطاقات المتجددة وانتاجية طاقة الكهرباء (ساتبا) لبناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة اجمالية تبلغ 2800 ميغاواط في مختلف انحاء البلاد بالتعاون بين المنظمتين.

واوضح ان مدة تنفيذ هذه الخطة هي 4 سنوات وقال: ان جزءا كبيرا من توفير الموارد المالية يتم من خلال الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص؛ وبهذه الطريقة، من الممكن إنشاء بلدة شمسية بقدرة 2000 ميغاواط بمقياس محطات كبيرة واخرى صغيرة الحجم.

واضاف نائب وزير الدفاع: في سياق بناء محطات توليد الطاقة الصغيرة، وبحسب اقتراح وزير الدفاع، سيتم استخدام الامكانية الاستيعابية للمباني الحكومية ومواقف السيارات والمدارس والمستشفيات.

واعتبر نادري شريف أن المشكلة الأساسية في مجال محطات الطاقة الكبرى هي توفير رأس المال الأولي وأضاف: تقسيم العمل إلى مشاريع صغيرة يمكن أن يسهل الاستثمار ويوفر جزءا كبيرا من حاجة البلاد للكهرباء.

وقال: سيتم إنشاء محطة كهرباء بمقياس كبير في سيرجان بمحافظة كرمان (جنوب شرق)، كما سيتم إنشاء 18 محطة في محافظات اصفهان (وسط) وقم (جنوب طهران) وكرمان (جنوب شرق) وطهران ومشهد (شمال شرق) وسمنان (شمال شرق).