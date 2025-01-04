اعتقال أميركي بسبب دعمه حزب الله اللبناني

العالم _ الأميرکيتان

وورد في لائحة الاتهام التي وجهتها المدعية العامة المساعدة في ولاية بنسلفانيا، نيكول فاسكيز شميت، ضد مولوي أنه "حاول تقديم الدعم المادي والموارد في لبنان وسوريا والمنطقة الغربية من بنسلفانيا وأماكن أخرى إلى حزب الله من آب 2024 وحتى كانون الأول 2024، بينما كان يعلم أن الحزب مصنّف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأميركية" (حسب رؤية البلاد).

وأفاد المحققون الأميركيون، أن مولوي الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية، خدم سابقاً في الجيش الأميركي، وسافر إلى لبنان في آب 2024 وحاول الانضمام إلى حزب الله. ولكنه أُبلغ أثناء وجوده في لبنان، بحسب القضاء الأميركي، بأن "الوقت لم يكن مناسباً"، وأنه بحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى قبل أن يتمكن من الانضمام إلى الحزب. وزعم القضاء الأميركي أن مولوي واصل بعد عودته إلى الولايات المتحدة محاولاته للانضمام إلى حزب الله عبر التواصل عبر الإنترنت مع أشخاص تابعين للحزب في لبنان، من دون أن يقدم القرار الاتهامي دليلاً يثبت ذلك.

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وزعم القرار الاتهامي أن مولوي عبّر عن كراهيته لليهود وروّج للعنف ضدهم (حسب القرار الاتهامي) . وقدمت السلطات الأميركية قرائن قالت إنها تثبت معاداته لليهود عبر تحليل مضمون أجهزته الإلكترونية (الحاسوب والهاتف الذكي) حيث وَجدت عدداً من الصور ومقاطع الفيديو وأسماء اختارها للتعريف عن حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. كما ورد في القرار أن مولوي أرسل إلى أحد أفراد عائلته عبر تطبيق "واتساب" أن "خطته الرئيسية كانت الانضمام إلى حزب الله ".

وتزعم لائحة الاتهام أيضاً أن مولوي كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي لدى وصوله إلى مطار بيتسبرغ الدولي في 20 تشرين الأول 2024، عندما أخبرهم أنه ليس لديه خطط حالية أو مستقبلية للانضمام إلى حزب الله.

ويواجه مولوي عقوبة السجن لمدة 20 عاماً إذا أدين بتهمة تقديم دعم مادي لحزب الله، وعقوبة السجن لمدة ثماني سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار، أو كليهما، بالنسبة إلى تهمة "الكذب" على مكتب التحقيقات الفيديرالي.