تفاصيل طلب الجولاني من أمريكا بشأن كيان الاحتلال

العالم-سوريا

هذا وأوضحت قناة "كان" العبرية، أن السلطات الإسرائيلية أكدت أنها لم تتلق أي اتصال رسمي بشأن هذه المسألة، وأبلغ مسئول أمني قناة كان نيوز أن إسرائيل "لن تتنازل عن أمنها".



وأجرت إذاعة NPR الأمريكية مقابلة مع ماهر مروان، محافظ دمشق الجديد، الذي أكد على رغبة سوريا في "السلام" وافتقارها إلى العداء تجاه كيان الاحتلال. وتكهن مروان بأن تصرفات هذا الكيان في المنطقة العازلة قد تكون مدفوعة بـ "الحذر الطبيعي" حسب تغبيره.