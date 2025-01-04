عودة الوفدان الاسرائيلي والفلسطيني الی طاولة مفاوضات الدوحة

العالم - فلسطين

في جولة مفاوضات جديدة من مفاوضات الدوحة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة تتشكل فرص التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان.

فرصة الاتفاق بمفاوضات غير مباشرة تأتي بحسب مسؤول إسرائيلي لموقع والا، عن تسليم تل أبيب حركة حماس قائمة بأسماء 34 اسيراً تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، يعتقد ان لا يكون جميعهم على قيد الحياة، وهذا يغير هدف الاحتلال بإطلاق سراح أكبر عدد من الاسرى الأحياء. فيما كشف مصدر مطلع بحسب القناة الثانية عشر العبرية منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفويض كافياً للوفد المفاوض.

وحث هذا التقدم فريق التفاوض الاسرائيلي للسفر الى الدوحة ليؤكد مصدر اسرائيلي سفر فريق مهني لا يضم رئيس الموساد ديفيد برنيع مبشراً بتقدم يحوي فجوات لكنه لا يؤدي الى اتفاق.

واستئناف المحادثات غير المباشرة اكدته حركة حماس ببيان وعلى لسان عضو المكتب السياسي باسم نعيم عن جدية مساعي التوصل الى اتفاق في اقرب وقت، مع التركيز في هذه الجولة على التوصل لاتفاق وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وتفاصيل التنفيذ، وعودة النازحين الى بيوتهم.

هذا التفاؤل الاسرائيلي يراه محللون عرب وامريكيون تكرارياً لكن العقبة الأساسية أمام التوصل الى اتفاق هو شروط نتنياهو لتحقيق مصالحه واهدافه السياسية عند كل جولة وانتظاره إدارة ترامب القادمة، وهذا ما يؤكده تناقض الموقف الإسرائيلي بشأن المفاوضات وتصعيد العدوان على ارض الواقع بتوسيع العملية العسكرية من المناطق الشمالية إلى مدينة غزة عبر زيادة وتيرة مجازره.

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