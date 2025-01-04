مجازر جديدة للاحتلال توقع المزيد من الشهداء والمصابين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 70 فلسطينيا في اليوم الـ456 من العدوان على غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة.

وفي الساعات الماضية تعرضت عدة مناطق في القطاع بينها خان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح والبريج لغارات وقصف مدفعي، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدا.

كما قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يواصل عمليات نسف المباني السكنية في شمال قطاع غزة، حيث نسف الليلة الماضية المزيد من المباني في بيت حانون، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من مخيم جباليا.

وفي دير البلح أصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي على شرق المدينة تزامنا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، يأتي ذلك وسط توغل قوات الاحتلال في المنطقة وتهديدها ببدء عملية عسكرية جديدة في محيط مخيم البريج القريب.

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وعلى الصعيد الإنساني قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو سبعة بالمئة من سكان قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا بجروح منذ أكتوبر 2023 وأضافت المنظمة أن أكثر من 25% من الجرحى المقدر عددهم بـ105,000 يعانون من جراح غيرت حياتهم وتتطلب جهودا مكثفة لإعادة تأهيلهم ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.. كما أشارت المنظمة إلى أن اكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم لخارج غزة لتلقي العلاج.

من جهته قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم، وأضاف أن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار ما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، مشددا على ضرورة أن تميز العمليات العسكرية بين الأهداف العسكرية والمدنية، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، معتبرا أن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.

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