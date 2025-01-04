المركزي الايراني: إحتياطي النقد الأجنبي والذهب مطمئن

العالم - ايران

وفنّد البنك المركزي في بيان اليوم السبت، مزاعم انخفاض الاحتياطي الأجنبي وعدم تكافؤه مع الواردات حتى نهاية العام الايراني الجاري 20 مارس/آذار 2025.

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وشدد على عدم وجود أية مشاكل في توفير العملة الاجنبية لتغطية استيراد البضائع، موضحاً أن البنك المركزي وفر 53.288 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية توريد السلع منذ بداية العام الايراني الجاري 20 مارس/آذار 2024 حتى الان، حيث إن 11.102 مليار دولار من هذا الاجمالي تم تخصيصها للسلع الاساسية والادوية.