طهران.. احتفال بذكرى مولد عيسى المسيح (ع) في جامعة أهل البيت (ع)

العالم - إيران

وأفاد مراسل العالم في طهران، أن الاحتفال بذكرى مولد النبي عيسى (ع) مساء اليوم حضره آية الله رضا رمضاني الأمين العام لمجمع أهل البيت (ع) العالمي، وروبير لوغال رئيس أساقفة تولوز الفرنسية، ورئيس جامعة أهل البيت (ع) الدولية سماحة الشيخ سعيد الجزري وعدد من الطلبة الأجانب وضيوف الأجانب من مختلف الجنسيات.

وقال آية الله رضا رمضاني الجيلاني في الحفل: إن نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) وعيسى المسيح (عليه السلام) كانا رسولي المحبة والخلاص والعدالة السماوية، وكانا دليلين لإنقاذ الضالين نحو عبادة الله بوعي.

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