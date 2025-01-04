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باختصار..

الهدنة الهشة في لبنان..

السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خرق إتفاق وقف إطلاق النار وتفجير المنازل في جنوب لبنان.

العالم _ باختصار

صحيفة يسرائيل هيوم: كيان الحتلال يدرس إمكانية بقاء جيشه في جنوب لبنان.

القناة 14 العبرية: البقاء في لبنان سيتم بالتنسيق مع ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المتحدث باسم نتنياهو: لن نتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة اخرى.

هيرتسي هليفي: الطريق لهزيمة حزب الله هو نصر طويل المدى يتحقق بعودة مستوطني الشمال.

النائب حسن فضل الله: المرحة الآن لها علاقة باتفاق وقف العدوان واعطاء فرصة لتطبيقه.

كتلة الوفاء للمقاومة: لن نسمح ببقاء قوات الاحتلال في أرض لبنان.

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