الهدنة الهشة في لبنان..

العالم _ باختصار
صحيفة يسرائيل هيوم: كيان الحتلال يدرس إمكانية بقاء جيشه في جنوب لبنان.
القناة 14 العبرية: البقاء في لبنان سيتم بالتنسيق مع ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المتحدث باسم نتنياهو: لن نتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة اخرى.
هيرتسي هليفي: الطريق لهزيمة حزب الله هو نصر طويل المدى يتحقق بعودة مستوطني الشمال.
النائب حسن فضل الله: المرحة الآن لها علاقة باتفاق وقف العدوان واعطاء فرصة لتطبيقه.
كتلة الوفاء للمقاومة: لن نسمح ببقاء قوات الاحتلال في أرض لبنان.
المزيد في الفيديو المرفق..
شاهد ايضا.. مراسل العالم يتحدث عن خروقات إسرائيلية للهدنة