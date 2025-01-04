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الإحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته ويروج لعدم الانسحاب

الإحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته ويروج لعدم الانسحاب
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه ما كشفته وسائل اعلام عبرية عن نية جيش الاحتلال الاسرائيلي البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما، ونقلت عن مصادر امنية اسرائيلية قولها إن موعد الانسحاب ليس مقدسا ويتعلق بالواقع.

العالم - بانوراما

وقالت قناة كان العبرية أن قائد لجنة المراقبة الدولية الجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز ابلغ قادة الجيش اللبناني بأن تل ابيب تعتزم البقاء في جنوب لبنان حتى نيسان ابريل المقبل.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية إنه لم يتخذ بعد قرار بشأن تمديد بقاء القوات الاسرائيلية.

يأتي هذا فيما تستمر قوات الاحتلال بالتوغل في الجنوب اللبناني، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي وقصف مدفعي وتنفيذ أعمال تجريف، في المقابل أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنه سيتم التعامل مع كل مستجد وفق ثوابت المقاومة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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